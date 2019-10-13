Representan cocina de Palaú en Arteaga

MINERAL DE PALAÚ.- El grupo “Delicia Artesanal Palaú” acudió en representar al municipio de Múzquiz en el primer “Encuentro Estatal de Cocina Tradicional Coahuila” el cual tuvo como sede el Pueblo Mágico de Arteaga.

Algunas de las delicias que presentaron.

Con la muestra gastronómica de 14 municipios, entre ellos los 7 pueblos mágicos de Coahuila, se efectuó este esperado evento con el cual se dio realce a la comida tradicional del estado.

Orgullosamente, un grupo de señoras provenientes de la Casa del Cultura “Carmen Elizondo de Ancira” quienes se hacen llamar “Delicia Artesanal Palaú” dedicadas a la fabricación de conservas y repostería fueron quienes representaron al séptimo pueblo mágico.

Mavel Valdés Valadez, Mariela Gómez, Elizabeth García, María Martínez, integrantes de este gran grupo de cocina, agradeció las atenciones prestadas por la empresa Minera del Norte, así como a Norma Guerra Directora de la Casa de la Cultura, y a Diana Salinas Titular del departamento de comunicación, por las gestiones hechas, y lograr esta gran participación.