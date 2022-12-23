Rescatan del frío a tres indigentes

LA VOZ. NUEVA ROSITA, COAH.- Diferentes cuerpos de auxilio recorrieron la noche del jueves las distintas avenidas de la localidad en busca de personas que están en situación de calle con la finalidad de resguardarlos en los dos refugios temporales ante las gélidas temperaturas que estarán vigentes hasta el próximo lunes.

Por el momento se albergaron a tres indigentes que pensaban pernoctar en el exterior de algunos negocios, gracias a la denuncia ciudadana el cuerpo de bomberos acudió a lugares señalados para trasladarlos al albergue.

Luis Enrique Rodríguez Arreaga comandante del cuerpo de bomberos señaló que el refugio temporal cuenta con colchonetas y cobijas nuevas para que las personas que busquen alojo se encuentran cómodos durante su breve tiempo.

Así mismo se les proporcionará alimentos a las personas que se encuentren en el refugio temporal, durante esta temporada invernal así mismo se estará recibiendo a indigentes así como a familias que van de paso por la localidad.

Es importante aclarar que este lugar es un refugio temporal que les permite pernoctar por un par de días, ya que no pueden permanecer por más de una semana en el lugar que tiene una capacidad de 20 personas.