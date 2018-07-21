Riña entre familias en el río Sabinas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una batalla campal se armó en los límites del río Sabinas ubicado a 10 kilómetros de esta ciudad sobre la carretera Múzquiz-Boquillas del Carmen, entre dos familias, que dejó como saldo varias personas lesionadas y daños a una camioneta particular, el día de ayer.

Dejó varias personas lesionadas y daños a una camioneta particular.

Pese a lo grande de la riña, tras la tragedia un gran despliegue policiaco municipal y estatal, además elementos de Fuerza Coahuila y Proximidad Social, para disuadir multitudes; no hubo ningún detenido.

Además, también se contó con el apoyo de la ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, pero únicamente le brindaron los primeros auxilios y trasladaron a un joven descalabrado al Hospital General del mineral de Palaú.

De desconoce el motivo que originó la gresca, pero en cuestión de minutos se vio lleno de más de 20 personas entre ambos bandos, según dos distintas familias, quienes se golpearon a puño limpio y luego se enfrentaron a pedradas; lo que causó temor entre los visitantes que optaron por retirarse del lugar.