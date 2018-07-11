Roban cámaras de seguridad a joyería

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Las cámaras de seguridad de la “Joyería Rodríguez”, donde hace un año fue asesinado su propietario, fueron robadas la madrugada de ayer.

El encargado del establecimiento comercial ubicado en la Zona Centro, reportó a las autoridades policiacas que una persona desconocida se llevó los dos aparatos que tenían colocados en el exterior del lugar.

El año pasado mataron al “Joyero” dueño de dicho lugar.

No obstante, el quejoso expuso en su reporte ante las autoridades de la dirección de Seguridad Pública Municipal, que este hecho lo deja vulnerable justamente para evitar o detectar posibles robos en perjuicio de su tienda.

De esta situación, el comerciante se enteró alrededor de las 09:00 horas mañana de ayer cuando el encargado descubrió que dos de las cámaras no reportaban imagen en su monitor.

Sospechando justamente el robo, el ciudadano se asomó a la calle Allende sobre la zona centro, confirmando que los artefactos ya no se encontraban montados.

Ya en la revisión de los archivos de video, se percatan que aparece una persona del sexo masculino quitando las cámaras de vigilancia, por lo que procedió a hablarles luego a las autoridades de la dirección de Seguridad Pública Municipal, esto a las 10:40 de la mañana.

Tras tomar los datos pertinentes, los oficiales terminaron de elaborar su reporte, manifestando el afectado que denunciará los hechos.