Robo a vivienda asciende a 20 mil

NUEVA ROSITA, COAH.- En plena luz del día, amantes de lo ajeno sustrajeron un jugoso botín de dinero en efectivo, joyas, dos laptop y un teléfono celular del domicilio de Rosa Armandina Ramos Escobedo.

El o los amantes de lo ajeno utilizaron una de las ventanas de la entrada principal del domicilio para poder ingresar y sustraer dos laptops en colores negro y blanco, un celular J7 de la marca Samsung con funda en color rosa.

Las afectadas acudieron a interponer su denuncia.

Una cadena de oro, 850 pesos en efectivo, el monto de lo robado está valuado en más de 20 mil pesos aproximadamente, al ser entrevistada la afectada señaló que salieron de su domicilio a comprar un medicamento por espacio de media hora, cuando regresaron se dieron cuenta que los habían robado.

Los presuntos responsables buscaban en el domicilio de la Zaragoza más objetos de valor, buscaron en las cajoneras dejando la ropa regada por toda la casa, la afectada agregó que sus vecinos no aportaron datos porque no se habían percatado del robo.

La denuncia fue interpuesta en la Agencia Investigadora del Ministerio Público, por parte de la propietaria del domicilio y exigió a las autoridades policiacas que se resuelva cuanto antes este atraco.