Carlos Jiménez Villarreal entrega apoyo escolar y despensas en Sabinas

SABINAS, COAH.- Más de 100 paquetes escolares e igual número de mochilas y la entrega de más de cien despensas son los beneficios que fueron entregados durante la brigada "Back To School", realizada en la plaza de la colonia Jorge B. Cuéllar por el doctor Carlos Jiménez Villarreal y un grupo de amigos altruistas.

La jornada tuvo como objetivo apoyar a las familias ante los gastos que representa el regreso a clases.

Cabe señalar que, además de proporcionar kits escolares y alimentarios, se entregaron productos de limpieza destinados a madres de familia, con la finalidad de contribuir a la economía de los hogares.

Durante la brigada también se ofrecieron cortes de cabello gratuitos, asesoría jurídica y atención médica, servicios a los que las familias pudieron acceder sin ningún costo.

Para las niñas y los niños se instalaron brincolines y se realizaron actividades interactivas, generando un espacio de convivencia y sano entretenimiento para los habitantes de la colonia.

Carlos Jiménez Villarreal agradeció el respaldo y la disposición del grupo de amigos altruistas, con quienes, señaló, desde hace varios años trabajan de manera conjunta para llevar este tipo de apoyos a las familias en fechas importantes.

Agregó que, también durante diciembre y otras épocas del año, han organizado actividades para compartir y ayudar a quienes más lo necesitan.

El médico destacó que estos programas representan un respaldo para las familias, particularmente durante temporadas en las que aumentan los gastos del hogar.

Señaló que la entrega de útiles, mochilas, despensas y otros apoyos permite a los padres de familia generar un ahorro y destinar sus recursos a otras necesidades.

Finalmente, refrendó su compromiso de continuar impulsando acciones altruistas junto con este grupo de amigos para acercar beneficios directamente a las colonias.