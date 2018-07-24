Salva la vida en volcadura

NUEVA ROSITA COAH.- Un ciudadano que se encontraba en total estado de ebriedad, volcó su automóvil cuando circulaba por la carretera Estatal a la altura del Paso del Coyote.

El conductor y responsable de este aparatoso accidente fue identificado como Ernesto Martínez García de 27 años de edad, quien dijo ser ingeniero de profesión.

La volcadura ocurrió a la altura de las boyas que conducen al ejido debido al exceso de velocidad con el que Ernesto Martínez conducía, dando vueltas en el aire para concluir entre los matorrales con pérdida total de la unidad.

El accidente se registró a las 7:30 aproximadamente, de la tarde donde el automóvil Ford Figo en color azul, quedó destrozado sobre la cerca de una casa.

Al tramo del accidente arribaron elementos de la Policía Municipales y oficiales de Fuerza Coahuila y proximidad social, quienes brindaron los primeros auxilios al conductor que fue localizado entre los matorrales a escasos metros de donde quedó la unidad incendiándose.

Además solicitaron la colaboración de bomberos, mismos que extinguieron el fuego mediante una pipa, al lugar también arribaron arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron al joven lesionado hacia la clínica del IMSS de esta ciudad.