Salvaguardan integridad de los mexicanos

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Su misión es salvaguardar la integridad de todo mexicano, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-II-E en caso de desastres, hablamos del Ejército Mexicano, la rama terrestre de las Fuerzas Armadas de México que depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

En el Oasis del Norte, se ubican las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, antes Décimo Noveno Regimiento, este cuartel militar actualmente es dirigido por el Coronel Diplomado del Estado Mayor, Miguel Ángel Sanabria Alcántara, quien llegó a este Municipio el año pasado 2020.

La milicia representa toda aquella actividad que realizan en apoyo de la sociedad en general, para ello cuentan con área especial en apoyo a la Seguridad Pública, lo cual se materializa mediante Las Bases de Operaciones Mixtas.

Al respecto el Capitán Segundo de Caballería, Cesar García López, menciona que las actividades de seguridad que realiza el personal, integrante del Instituto Armado, está debidamente fundamentado y justificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica lo cual dicta como una de las misiones principales, garantizar la Seguridad Interior de la Nación.

Las actividades de Seguridad Pública en apoyo a las autoridades civiles, dijo, se llevan a cabo en los 3 ámbitos de Gobierno, ya sea Federal, Estatal y Municipal, siempre con respeto irrestricto a los Derechos Humanos en coordinación con las autoridades civiles y con personal de la Guardia Nacional.

Las actividades de detección, búsqueda y localización de presuntos agentes del delito, se llevan a cabo mediante reconocimientos y patrullamientos, ya sea en áreas rurales o en áreas urbanas, así como el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), en coordinación con las autoridades civiles y puestos militares de seguridad, ejemplo de ello, móviles y fijos, entre los cuales se encuentra el puesto de seguridad estratégico móvil que se ubica en el Municipio de Allende, Coahuila del cual se han obtenido resultados sustanciosos, resultados relevantes en los cuales se ha llevado a cabo la localización y detección de diferentes sustancias prohibidas por la ley, se han detectado personas que se dedican al tráfico y la localización de armas prohibidas por la ley.

Una vez echa esta amalgama del marco jurídico con el buen actuar del personal militar y la coordinación con las autoridades civiles, una de las responsabilidades también de la institución es generar confianza hacia la población y esto se logra realizando y llevando a cabo el buen empleo del recurso humano (personal militar) y material que se les proporciona tal es el caso del vestuario, el equipo, armamento y los vehículos que deben de estar blindados, pintados y contar con la distinción de la Institución a la cual pertenecen.

El coronel, Miguel Ángel Sanabria Alcántara, durante el recorrido realizado por las instalaciones de la base militar, expresa que siempre que, la ciudadanía tiene una necesidad, ellos están ahí presentes pues el Ejército tiene un Plan D-N-III-E mediante el cual ayudan a la población en cualquier tipo de desastres naturales.

Sobre el particular se informó que el propósito es establecer los lineamientos para el apoyo a la población civil en caso de desastres, originados por los fenómenos perturbadores que pueden ser geológicos, meteorológicos y socio organizativos.

A partir del año 1966 con el desbordamiento del Río Pánuco y las afectaciones en los Estados de Veracruz y Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional, emplea la totalidad de sus recursos humanos y materiales para el apoyo a la población civil.

La unidad en el área que forma parte de su jurisdicción, ha apoyado a la población civil en algunos desastres como lo es actualmente la Pandemia por el COVID-19 mediante el establecimiento de Centros de Vacunación y el apoyo a la población civil en coordinación con las diferentes autoridades a nivel Federal, Estatal y Municipal.

El personal puede ser organizado para llevar a cabo la búsqueda, evacuación y rescate de las personas que se vean afectadas con cualquier tipo de fenómeno perturbador, los cuales pueden estar integrados por individuos de sanidad que prestan los primeros auxilios en cualquiera de los desastres que se presenten.

Finalmente está el módulo del arma de caballería, pues hay que recordar que antes el 19 Regimiento era montado, de tal manera que un regimiento de caballería en la antigüedad estaba confirmado por el soldado y su caballo y los atuendos que portaban era casco, su arma, sus botas y, su uniforme.

Sí había 530 soldados, había 530 caballos, en tanto el coronel tenía su caballo de cargo sin embargo por cuestiones de modernidad y por otras necesidades se fueron modificando los regimientos y se hicieron motorizados.

Así, se cambiaron los equinos por los vehículos, que es una necesidad y más en Coahuila que cuenta con una estancia tan larga, sin embargo, por instrucciones del general de la Secretaría de la Defensa Nacional se ordenó designar ejemplares a las unidades de caballería porque esto sirve para fomentar el espíritu o el sentido de las unidades de caballería.

Hoy tienen en el 14 Regimiento de Caballería Motorizado, diversos ejemplares que sirven para que los oficiales, jefes y personal de tropa, sientan esa mística por la caballería, mística que les da el caballo que en este caso dichos ejemplares son nacidos y cuidados en el -criadero militar de San Gertrudis, Chihuahua- mismos que han ministrado en todas las unidades.

El subteniente de caballería Ángel Mariano Gómez Solís, mostró 3 equinos de raza warmblood, (ejemplares de salto) mencionó que tienen tres hembras y un macho, en el módulo se encontraban en ese momento “La Tusita”, “Taniusha” y “Teposteco”.

Estos caballos son una parte fundamental en el ejército tanto así que el 9 de mayo de 1920 tuvieron la última carga al Sable en Apizaco, Taxcala.

Así mismo han desempeñado últimamente actividades cívico-militares como competencias ecuestres, nacionales e internacionales, dependiendo de las características y capacidades de cada uno de ellos; son puestos a prueba, para posteriormente acudir a las competencias y después partir a las competencias internacionales que son de un día o 2 mientras que la competencia del concurso completo es de 3 días.

En ese lapso, el jinete se prepara con su caballo, el binomio debe participar muy apegado, es uno mismo con su caballo, sentir el galope, el trote, diferentes aires para completar un binomio.

Actualmente tienen como misión el apego a la sociedad, realizan los paseos dominicales donde invitan a las familias y, a los niños a tomar un paseo a caballo, últimamente esto, ya es de manera tradicional para preservar sus tradiciones.

Dicen los militares “somos de caballería, y no podemos decir que no sabemos montar a caballo porque si lo hacemos”.

Cabe hacer mención dichos equinos fueron de alto rendimiento al pertenecer al Centro Ecuestre pues competían tanto en adiestramiento, concurso completo y salto.

Desafortunadamente por la edad y algunas lesiones que pueden presentar, lesiones que no afectan su vida o su funcionamiento, ya no se les puede considerar de alto rendimiento y se decide brindarles una mejor calidad de vida resguardándolos en las unidades, no exponiéndolos a esfuerzos mayores.

Esto es parte de lo que realiza el Ejército Mexicano a través de sus unidades como es el caso del 14 Regimiento de Caballería Motorizado anclado en el Oasis del Norte, en el Pueblo Mágico de Múzquiz, expresa el Coronel Diplomado del Estado Mayor, Miguel Ángel Sanabria Alcántara.