Se accidenta motociclista

MINERAL DE PALAÚ, COAH.- El estallamiento en uno de los neumáticos de la motocicleta que tripulaba ocasionó que un empleado de la Financiera Santa Rosa, derrapara lesionándose al caer de su caballo de acero.

La persona herida fue identificada con el nombre de Genaro N de 36 años de edad el cual circulaba sobre la carretera estatal número 22 tramo Palaú-El Sauz.

Jesús Picazo del grupo de rescate “Delfines” dio a conocer lo anterior, manifestando que el muzquense circulaba a bordo de una motocicleta Italika, color negro y viajaba con José Luis N de 37 años de edad cuando sobrevino dicho percance.

El afectado fue desplazado al Hospital General “Hugo Héctor Martínez Tijerina” para recibir atención médica inmediata debido a que se encontraba policontundido.