Se beneficiará Múzquiz con alumbrado público

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Tras aprobarse el proyecto de alumbrado público para el Pueblo Mágico de Múzquiz en su primera etapa, estas acciones se pondrán en marcha a la brevedad posible, informó en entrevista la alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra.

La edil agradeció la colaboración de los diputados del Congreso del Estado y el apoyo del gobernador, Manolo Jiménez que también analizó dicho proyecto de las luminarias para Múzquiz.

"Falta una etapa más ante lo cual habremos de socializar estas acciones en conjunto con el pueblo de Múzquiz, pero lo que sí puedo decir, es que al finalizar el año vamos a entrarle a estas labores".

Flores Guerra aseveró que en sí a través de dicho proyecto se garantizará que la ciudadanía cuente con un beneficio pagando lo mismo puesto que es una necesidad colectiva y un proyecto a través del cual al final del día quien gana es el ciudadano, quien gana, son las familias que hoy por hoy no tienen un alumbrado público eficiente.

Aclaró que no se trata un endeudamiento, no es un préstamo al Estado, no estamos solicitando un préstamo a un banco, no nos van a llegar 500 millones de pesos al Municipio, no van a caer en las cuentas del Municipio 500 millones de pesos, es simplemente la autorización por el Estado para lo que viene siendo celebrar un contrato con una empresa prestadora de servicios como lo hacen en Torreón, en Saltillo, en muchos municipios.

La ciudadanía debe de saber que el Municipio contaría con una empresa que brinde mantenimiento a las luminarias lo cual al ciudadano no le va a costar un peso más o un peso menos y el Municipio no va a pagar un peso más de lo que ya se está pagando a CFE.

BENEFICIOS

Luminarias LED

Cambio de cableado eléctrico completo

Reposición de brazos de alumbrado

Atención para mantenimiento y reportes de luminarias fundidas