Se elevan denuncias por maltrato animal

SABINAS, COAH.- La Fiscalía Especializada en Maltrato Animal con destacamento en Palaú, a cargo de Éricka Fuentes Padilla, titular de la citada dependencia dio a conocer que a un mes que se encuentran en esta comunidad llevan por lo menos cuatro denuncias por maltrato animal.

La entrevistada mencionó que desde el mes de junio iniciaron con este programa en esta región Carbonífera ya que el Gobierno le ha venido dando prioridad a la atención y cuidado de las mascotas.

La entrevistada mencionó que se está procurando evitar el maltrato animal por tal motivo se encuentran trabajando en el mineral de Palaú, asimismo estos hechos del maltrato pueden ser denunciados en cualquier agencia del Ministerio Público.

Asimismo se le va a prestar la atención adecuada a la persona afectada por tal motivo invita a las personas que tengan algún problema con alguna de sus mascotas y sean maltratadas no duden en acudir a presentar la respectiva denuncia para darle seguimiento a estos casos.