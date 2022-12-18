Se impacta contra malla

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El conductor de una camioneta terminó impactándose contra la malla ciclónica de una propiedad privada, argumentando que perdió el control del volante.

Elementos preventivos abanderaron el perímetro sobre la calle Diagonal M. Acosta con Abelardo Menchaca, a la altura de CFE, dialogando en relación a lo ocurrido con Sergio Javier N de 29 años de edad, tripulante de la unidad Chevrolet, Suburban.

El ciudadano fue detenido y sería puesto a disposición del Agente del Ministerio Público por el delito de daños y lo que resulte.

Por su parte el director de Seguridad Pública Municipal, Capitán, Javier Méndez Cervantes, hizo un llamado a los automovilistas para respetar los límites de velocidad al conducir a fin de evitar lamentaciones como la ocurrida el pasado martes 13 donde una mujer y su pequeño hijo murieron en un accidente carretero.