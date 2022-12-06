Se sale de la 57 y Choca contra barda

SABINAS, COAHUILA.- Una salida de camino en la carretera 57 kilómetro 111, a la altura de PEMEX dio como resultado un lesionado que fue trasladado por la Cruz Roja a un hospital de la localidad, el conductor manejaba un auto Nissan March color gris, cuando perdió el control del vehículo, salió de la carretera para impactarse contra una barda.

En este auto también viajaba una mujer que resultó ilesa, la pareja viajaba hacia el norte de esta carretera 57 cuando sucedió este accidente, al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja quienes proporcionaron los primeros auxilios y el traslado del herido.

También acudieron elementos de Seguridad Publica para realizar las indagatorias correspondientes y más tarde una grúa para sacar el automóvil que quedo con severos daños en la parte frontal.

Al momento se desconocen los nombres de las personas involucradas en este percance vial, al parecer la carretera 57 se está convirtiendo en escenario de muchos accidentes, sus condiciones cada vez son más deplorables sin que hasta el momento no haya dependencia que se haga cargo de darle una rehabilitación.