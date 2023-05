Se suicida niño por Peso Pluma

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un hecho terrible se registró a primera hora de este martes, cuando un niño de tan solo 11 años decidió quitarse la vida en el patio de su casa, al molestarse porque su padrastro le quitó el celular por escuchar corridos bélicos de Peso Pluma.

Los hechos se registraron en la colonia Real del Norte, en donde, el pequeño Jerick N", decidió colgarse con una cuerda amarilla del árbol del patio de su casa, dejando una nota suicida.

Tras rendir su declaración, el padrastro del menor Martín Adrián "N", señaló que la noche anterior había tenido una discusión con el pequeño y le llamó la atención porque tenía la música muy fuerte, escuchando corridos bélicos en el celular, por lo que se quitó.

Además señala que no le puso mucha atención a la situación, pero fue en la mañana cuando salía a trabajar que fue a su recámara y no lo encontró, por lo que salió al patio donde lo encontró colgado de un árbol, y aunque intentaron reanimarlo, ya no tenía signos vitales.

Posterior a la declaración, se dio a conocer que el menor dejó una carta póstuma en donde hace saber los motivos de su decisión y pide que no se culpe a nadie; con ello la carpeta de investigación quedará cerrada.

Por su parte, Santiago de Jesús Espinoza Erguía, coordinador de agentes del ministerio público, dio a conocer que la mañana de este martes se tomó conocimiento del suicidio del menor en el patio de su domicilio ubicado en la calle Carlos Pereyra.

Con este suman 7 suicidios en lo que va del año en esta frontera.