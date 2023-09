Se van de mojados Obreros de AHMSA

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La crisis en Monclova a causa del cierre de Ahmsa y la grave situación económica de los obreros, ha provocado que algunos emprendan el camino hacia Estados Unidos con sus familias, tal es el caso de Rómulo, un hombre joven que decidió que su familia cruzara primero, de manera ilegal la frontera.

"Ándale papá, vente con nosotros", le dijo su hija adolescente a Rómulo. "No mija, váyanse ustedes, yo los alcanzo después", le contestó. Las lágrimas rodaron y entraron al río. Iban con otra familia que se encontraron ahí, bajo el puente del ferrocarril.

Del otro lado, agentes federales de la Patrulla Fronteriza les ayudaron a cruzar el kilométrico alambre de púas instalado por el gobierno texano para inhibir el ingreso ilegal de personas migrantes a Estados Unidos.

Rómulo respiró. "¿Usted sabe a dónde se los llevan, o si los regresan ahorita?", cuestionó. El hombre no mayor de 35 años, dijo ser originario de Monclova y trabajador de la empresa Altos Hornos de México. "Pues es que ya ve que no hay trabajo", dijo.

Rómulo viajó en un servicio de raid de Monclova a Piedras Negras, que le cobró 400 pesos por adulto y 200 por niño. "Les dije, vístanse todos de blanco para identificarlos desde este lado, y al niño le dije, ponte una gorra fosforescente para verte, mijo", platicó mientras su familia permanecía retenida por la Patrulla Fronteriza del lado norteamericano escuchando instrucciones.

"La persona con la que van mis hijos ya tiene varios ingresos, pero la regresan. La última vez se cortó con el alambre, como tanto así (2 centímetros), pero bien profundo, oiga. La atendieron bien, dijo, y agregó que estuvo muy a gusto porque dormía y comía bien mientras esperaba que le dijeran qué iba a pasar con ella", relata Rómulo.

El hombre dijo que él se encuentra realizando el trámite de su visa legal, por ello prefirió no cruzar para no tener una mal historial. Arriesgó a su familia, dijo, porque la situación económica se complica cada día. "Espero que se queden allá, mientras a ver si me dan a mí el permiso, pero como no tengo trabajo, pues eso se tarda, oiga", dijo tristemente.

Rómulo permaneció bajo la sombra de un árbol hasta que perdió de vista a su familia, confió en que habían sido subidos a uno de los camiones que trasportan a las personas en tránsito al centro de procesamiento para definir su situación migratoria.

Mientras, La Casa del Migrante y otros refugios temporales están al tope, pero nadie se queda más de 24 horas, aún con los pies lastimados de caminar por horas, una vez en Piedras Negras, prefieren seguir hasta estar del lado de la ciudad Texana de Eagle Pass.