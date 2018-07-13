Ser abogado, gran responsabilidad

DORA ISELA DE LA CRUZ / LA VOZ

SABINAS, COAHUILA.- Imaginemos este panorama no hay quien defienda a alguna persona que es acusada de un crimen que no cometió, tampoco quien de fe de la transacción de una casa, un trabajador recibe su finiquito en una empresa y el patrón le da lo que considera pertinente y no hay quien le asesore respecto a lo que debe recibir, tampoco hay leyes que rijan las actividades humanas, no hay derecho y todos los tratos se hacen de palabras.

Este sería un país sumido en el caos lo cual no está muy distante ahora en vista de que si bien se rige por leyes e instituciones que las hacen cumplir, algunos prefieren no hacerlo.

En el país hay una constitución y diversas leyes y normas que regulan todas las actividades en todos los ámbitos y son los abogados quienes se encargan de hacer cumplir la ley ya sea como fiscales o como abogados defensores.

Hay quienes se especializan en defender los derechos de los trabajadores.

Por esta razón habrá que reconocer el trabajo que diariamente realizan haciendo cumplir la justicia como anhelo de todos los habitantes de este país, es lo que se les demandaría y para lo cual fueron preparados en una universidad y continúan actualizándose, ante las crecientes reformas a las diversas leyes.

Celebran su día, para algunos será como cualquier otro cumpliendo con su deber, porque para eso se prepararon, el licenciado José Cárdenas Dávila tiene muchos años dedicado a la abogacía estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando egresó en 1978 trabajó varios años para Telefónica Nacional y de ahí pasó a litigar en 1987 y después la Notaría Pública hasta la actualidad.

"El derecho ha cambiado, hay nuevas teorías, formas de pensar, sin embargo su origen siempre será el derecho romano".

JosÉ Cárdenas Dávila.

Cuando litigó lo hizo en cuestiones de tipo civil, laboral y penal, de sus tiempos de Universidad recuerda que tuvo grandes maestros autores de libros de derecho como el licenciado Ignacio Burgoa Orihuela a quien se le debe el derecho de amparo, Mario de la Cueva especialista en derecho laboral, el abogado Porte Petit y Rafael de Piña, todos ellos han sido autores de libros que utilizan los estudiantes de derecho y fue un honor para él recibir clases de ellos.

El derecho ha cambiado-manifestó el licenciado Cárdenas- hay nuevas teorías, formas de pensar, sin embargo su origen siempre será el derecho romano.

Reconoció que el estado de Coahuila ha sido pionero y tiene el primer lugar en todos los avances legales en materia civil y familiar, fijó muy bien una separación entre estas ramas del derecho.

Para las nuevas generaciones de abogados aconsejó que se actualicen porque el derecho es muy dinámico, porque no basta con decir que terminaron una carrera y tienen un título y una cédula, tienen que actualizarse.

Ramiro gonzález

Se mostró a favor del Nuevo Sistema de Justicia Penal porque ha permitido que haya justicia expedita y ha dejado atrás los tiempos en que una persona pasaba años en la cárcel antes de que fuera juzgada, ahora prevalece la presunción de inocencia.

Ser honestos en su trabajo, para que pueda hacerse de clientes y tener suficiente solvencia para abrir su propio despacho y mantener una familia cómodamente, en su caso fue así, porque ha tenido que hacerle frente a la competencia, estar siempre disponible en su oficina y tener ya una cartera de clientes, esa es la meta.

Es padre de dos hijos abogados José Luis Cárdenas Rodríguez quien ya tiene 20 años litigando y Víctor Hugo Cárdenas Rodríguez quien trabaja en un departamento jurídico de gobierno, tuvo otra hija que es educadora Sarilu Cárdenas y su esposa Victoria Eugenia quien es maestra jubilada siempre lo ha apoyado.

Como abogado ha recibido muchas satisfacciones y un reconocimiento del Colegio de Abogados.

El licenciado Ramiro González Muñiz es egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila y estudió dos especialidades una en criminología en la Universidad Autónoma del Noreste de Sabinas y otra en Procuración de la Justicia en Ciencias Penales en Piedras Negras.

Tiene una larga experiencia la cual ha adquirido porque ha trabajado como ejecutor fiscal, actuario, como Jefe de la Secretaría de Finanzas en el municipio de Saltillo, asesor jurídico en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la ciudad de México.

Procuración de Justicia requiere más investigadores.

En la PGR trabajó en el departamento de bienes asegurados, como Ministerio Público en varios municipios de Coahuila y en la Región Carbonífera, delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la Región Carbonífera.

Director del grupo antisecuestros entre otras actividades en la procuración de la justicia, actualmente es Oficial Primero del Registro Civil.

Comentó que cuando estaba en la carrera de Justicia ayudó a esclarecer varios asesinatos apoyado en los conocimientos de dactiloscopia, balística forense, también en esas labores se utiliza la documentoscopia y medicina forense, esto le ha dado muchas satisfacciones como abogado.

Amelia Villarreal

Realiza un trabajo totalmente diferente pues está basado en sus conocimientos de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social, apoya a personas que están en trámites de jubilación para que puedan tener una pensión decorosa.

En cuanto al personal que actualmente realiza el trabajo de investigar, dijo que tienen que capacitarse, aunque no hay mucho personal en investigación, tienen que tener las bases.

Se mostró a favor del Nuevo Sistema de Justicia Penal porque ha permitido que haya justicia expedita y ha dejado atrás los tiempos en que una persona pasaba años en la cárcel antes de que fuera juzgada, ahora prevalece la presunción de inocencia.

Por otra parte se entrevistó a la licenciada Amelia Villarreal Rosales quien realiza un trabajo totalmente diferente pues está basado en sus conocimientos de las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social apoya a personas que están en trámites de jubilación para que puedan tener una pensión decorosa.

También todos aquellos casos que algunos trabajadores llevan ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, IMSS, Afores, Infonavit.

Dijo la abogada Villarreal que existe mucho desconocimiento por parte de los trabajadores y en ocasiones son víctimas de acuerdos muy desfavorables, como por ejemplo se conforman con cotizar 500 semanas para su pensión cuando pueden hacerlo por más.

En otras ocasiones las personas están pagando créditos que no solicitaron ante Infonavit, existen los homónimos, ella se encarga de estar actualizada legalmente para poder orientar a quienes lo necesitan, asesorías y gestiones que en ocasiones requieren acompañamiento legal.