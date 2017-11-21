Sigue Buen Fin en Recaudación

ROSITA, COAHUILA.- El programa Nacional del Buen Fin también se está aplicando en los pagos de control vehicular de Recaudación de Rentas.

Aldo Fernández Alfonso, Recaudador de Rentas señaló que las ofertas perdurarán hasta el próximo 24 de noviembre, ofreciendo una serie de descuentos con la finalidad que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos.

Los contribuyentes que deseen regular su situación y que pretendan tramitar por primera vez sus láminas pagarán unos mil doscientos pesos y obtendrán su juego de placas. Para los automovilistas que portan placas de otros Estados y desean tramitarlas este trámite tiene un costo de mil doscientos pesos.

Otro beneficio que otorga la Secretaría de Finanzas dentro del programa el Buen fin es para los contribuyentes que no están al corriente en los pagos de control vehicular pagaran solamente dos mil quinientos pesos sin importar los años atrasados. También se está aplicando un 50 por ciento de descuento en las licencias de manejar.

De esta manera el Gobierno de Coahuila contribuye en este programa para que los contribuyentes se pongan al corriente en sus pagos.