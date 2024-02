Solicita Kinder le reparen barda

NUEVA ROSITA, COAH. Madres de familia del jardín Dora Elva López Villela, ha en un llamado de auxilio a los titulares de ICIFED así como de la Secretaria de Educación para que le pongan atención a la solicitud que hicieron desde el año 2020 para la reparación total de la barda perimetral que está a punto de derrumbarse.

Para evitar accidentes de lamentables consecuencias el área de juegos infantiles fue acordonada para evitar de que los niños se acerquen a la cerca perimetral que está a punto de derrumbarse, desde el año 2020 que hicieron la solicitud ante las dependencias señaladas es fecha de que aún no hay respuesta.

"Las autoridades educativas están esperando que ocurra un accidente lamentable para poder solucionar este grave problema que tiene el jardín, muerto el niño a tapar el pozo pues no lo vamos a permitir, si es necesario nos manifestaremos para que allá arriba nos escuchen".

Paola de Santiago madre del jardín de niños abundó que además están unos árboles secos entrelazados a la cerca perimetral que también están a punto de caer y también esa área optaron por acordonarla para evitar accidentes en los niños que acuden a diario al jardín.

Agregó la entrevistada que envían a sus hijos con temor a que la cerca perimetral se pueda derrumbar y además no pueden faltar a clases por que los inspectores notifican a Pronnif que los niños no están acudiendo al jardín pero no explican los motivos por los cuales no asisten.