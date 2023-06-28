Sufren turistas secuestro virtual

El Hotel Eurotel, ubicado en la intersección del bulevar Venustiano Carranza y Canadá, se vio sitiado durante varios minutos después de que se informara sobre un secuestro virtual que involucraba a dos personas originarias de Culiacán, quienes se encontraban hospedadas en el establecimiento.

Alrededor de la 13:20 horas se movilizaron autoridades municipales, el Grupo de Reacción Sureste, la Policía Especializada de Coahuila, la Policía de Acción y Reacción, y personal de la Fiscalía General del Estado hacia el lugar.

El motivo de la movilización fue una llamada recibida por las personas afectadas, quienes afirmaron ser víctimas de individuos que les exigían dinero y les informaron que tenían rodeado el hotel.

Aterrorizadas, las personas de entre 30 y 35 años, cuyos datos personales se mantienen en reserva, informaron a las autoridades a pesar del temor de represalias, ya que los extorsionadores les advirtieron que no se comunicaran con la policía.

El hotel fue rodeado por las distintas fuerzas de seguridad, y se llevó a cabo una inspección exhaustiva del lugar, descartando cualquier riesgo y tranquilizando a las personas afectadas.

Una vez asegurado el sitio, se procedió a levantar el informe de los hechos ocurridos y se dejó a cargo de la seguridad del establecimiento la custodia de los clientes hasta que pudieran abandonar las instalaciones de manera segura.