También Múzquiz alerta por el calor

MÚZQUIZ, COAH.- Protección Civil Municipal a cargo de Gustavo Vázquez, dio la alerta a la ciudadanía por la segunda ola de calor que entra este lunes a la Región Carbonífera y que traerá consigo temperaturas calcinantes entre 42 y 45 grados centígrados.

“Por disposiciones de nuestra alcaldesa Tania Vanessa Flores Guerra, vamos a estar al pendiente 24 horas de cualquier contingencia, la ciudadanía le hacemos estas recomendaciones para que no se expongan al sol, se hidraten bien, y sobre todo cuiden a niños menores de edad y adultos mayores” dijo el jefe de Protección Civil.

Indicó que si presentas dolor de cabeza, convulsiones, pérdida del conocimiento, mareos, confusión, náuseas, sudoración excesiva y piel seca y caliente, probablemente tienes un golpe de calor por lo que hay que ir de inmediato a checarse con el médico,

“Hidratarse mucho y no exponerse ante las calcinantes temperaturas que vamos a tener, sobre todo niños y adultos mayores a ellos hay que cuidarlos mucho” dijo el titular de Protección Civil.