Tendrá Don Raúl casa donde vivir

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Don Raúl Barrera de la Cerda, adulto mayor que es habitante de este mineral podrá contar en fecha próxima con un hogar digno luego de que se le incendiara su hogar.

Mencionó que hace algunos meses su casa terminó reducida en cenizas tras registrarse un voraz siniestro que acabó con todo, sus recuerdos, sus pertenencias y objetos a los cuales les tenía un gran valor sentimental.

Tras sufrir también la irreparable pérdida de su señora esposa Don Raúl argumenta que vivía solo en su vivienda puesto que sus tres hijos radican en Estados Unidos.

"Ojalá y vengan mis hijos ahora en navidad, caso contrario la pasaré con mis vecinos", expresó el entrevistado, manifestando que cada año es cuando puede ver a su familia.

A Dios solo le pido que me de salud, es todo lo que le pido, y, a la alcaldesa Tania Flores le doy las gracias, le agradezco bastante todo lo que está haciendo por mí, no me quedó nada donde vivía, precisó el adulto mayor quien tenía su hogar sobre la calle Manuel Acuña en esta Villa.