Todo mi respeto a Tania: MARS

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- "La alcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, tiene mi respeto y apoyo porque es mujer y ella siempre tendrá la coordinación de mi gobierno".

Estas fueron las palabras del Gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís durante gira de trabajo que realizó la mañana de ayer por el Municipio de Sabinas al ser cuestionado sobre el conflicto que se presentó entre coordinadores de programas sociales del PRI y autoridades locales.

Dijo que no hay nada que no se pueda arreglar con diálogo y con acuerdos por lo cual, aseveró, en mi caso personal, una vez que me toque estar en Múzquiz, voy a hablar con ella, precisó el mandatario.

Destacó que hay múltiples programas que canaliza el Estado a los 38 Municipios, además el DIF también entrega apoyos, entrega desayunos, por lo cual hay que aclarar las cosas y platicar, pues se puede llegar a mantener una relación cordial como hasta ahora lo hemos hecho.

Destacó que a Tania siempre la va a tratar con la cordialidad que lo distingue tal y como lo ha hecho con los actuales ediles y con los anteriores 38 alcaldes y alcaldesas.