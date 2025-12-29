Contactanos
Coahuila

Aumentan accidentes viales en Ciudad Acuña durante el cierre de año

Cruz Roja llama a extremar precauciones ante el incremento de percances por uso del celular y consumo de alcohol.

Por Angel Garcia - 29 diciembre, 2025 - 03:28 p.m.
Aumentan accidentes viales en Ciudad Acuña durante el cierre de año
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña, Coah.– Durante la recta final del año se ha registrado un incremento en los accidentes viales en el municipio, lo que ha generado una mayor carga de trabajo para los elementos de la Cruz Roja.

      Aumento de accidentes viales en Ciudad Acuña

      Víctor Manuel Chávez, presidente del Patronato de la Cruz Roja, señaló que en esta temporada es fundamental extremar precauciones, especialmente al conducir, ya que los percances tienden a aumentar de manera considerable.

      Placeholder

      Indicó que las principales causas de los accidentes son el uso del teléfono celular mientras se maneja y, en segundo lugar, el consumo de bebidas alcohólicas, situación que se agrava durante las celebraciones de fin de año.

      Puntos de revisión antialcohol en la ciudad

      Ante este panorama, destacó la implementación de puntos de revisión antialcohol, los cuales podrían contribuir a disminuir el número de choques y accidentes en la ciudad.

      Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no poner en riesgo a sus familias, recomendando evitar salidas innecesarias, conducir con responsabilidad y moderar las acciones durante las convivencias familiares propias de estas fechas.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados