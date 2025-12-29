Aumentan accidentes viales en Ciudad Acuña durante el cierre de año

Ciudad Acuña, Coah.– Durante la recta final del año se ha registrado un incremento en los accidentes viales en el municipio, lo que ha generado una mayor carga de trabajo para los elementos de la Cruz Roja.

Aumento de accidentes viales en Ciudad Acuña

Víctor Manuel Chávez, presidente del Patronato de la Cruz Roja, señaló que en esta temporada es fundamental extremar precauciones, especialmente al conducir, ya que los percances tienden a aumentar de manera considerable.

Indicó que las principales causas de los accidentes son el uso del teléfono celular mientras se maneja y, en segundo lugar, el consumo de bebidas alcohólicas, situación que se agrava durante las celebraciones de fin de año.

Puntos de revisión antialcohol en la ciudad

Ante este panorama, destacó la implementación de puntos de revisión antialcohol, los cuales podrían contribuir a disminuir el número de choques y accidentes en la ciudad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a no poner en riesgo a sus familias, recomendando evitar salidas innecesarias, conducir con responsabilidad y moderar las acciones durante las convivencias familiares propias de estas fechas.