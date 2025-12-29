Uvas alcanzan 135 pesos por kilo en Monclova

En Monclova, cumplir con la tradición de las 12 uvas para despedir el año podría implicar un gasto mayor para las familias, pues el precio del kilo varía de forma notable entre comercios. Mientras en una frutería local el kilo se vende en 135 pesos, en un centro comercial se ofrece en promoción de 100 pesos a 59.90, lo que abre una brecha significativa en el bolsillo del consumidor.

La uva se vuelve protagonista en los últimos días de diciembre: marca la transición entre un ciclo que termina y otro que comienza. En millones de hogares mexicanos se acostumbra comer 12 uvas, una por cada campanada del reloj que anuncia el Año Nuevo, acompañadas de deseos que muchos esperan ver cumplidos durante el ciclo que inicia.

Aumento en el costo de las uvas

Sin embargo, cumplir esa tradición —que en apariencia parece simple— también representa un costo, especialmente para familias numerosas que buscan mantener la costumbre sin descuidar sus gastos básicos, ya presionados por la temporada y cierre anual.

Comerciantes consultados en Monclova coinciden en que diciembre es uno de los meses de mayor demanda, pues además de las uvas para las fiestas, se incrementan las ventas de manzana, nuez y productos para ensalada navideña. Las ofertas se vuelven un factor determinante para elegir dónde comprar.

"La gente pregunta primero el precio, compara y luego decide. Muchos quieren la tradición completa, pero buscan que alcance para todos", comenta personal de fruterías que observa un flujo mayor de clientes en la recta final del año.

Impacto en el presupuesto familiar

Aun con la promoción del centro comercial, para una familia de cinco integrantes cada quien necesitaría al menos 12 uvas, es decir 60 piezas. Dependiendo del tipo y tamaño, un kilo puede completar apenas para el ritual familiar, lo que convierte a las uvas en un gasto simbólico, pero significativo, especialmente si se suma a otros productos de la cena de Año Nuevo.

La tradición continúa viva. A pesar del gasto, las uvas mantienen su lugar en la mesa mexicana: son esperanza, inicio, oportunidad. Cada pieza cargada de deseos, promesas y metas que muchos intentan cumplir con el primer bocado del año.