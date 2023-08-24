UAdeC ha sido una gran aliada: MARS

Arteaga, Coah.- “La Universidad ha sido uno de los grandes aliados de mi Gobierno” mencionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís al acompañar a Salvador Hernández Vélez, Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), en la inauguración de la Escuela Superior de Música, en la que se invirtieron 136 millones de pesos.



Este nuevo edificio, que se ubica en el Campus Arteaga, cuenta con 130 espacios educativos entre aulas, talleres, cubículos, áreas comunes y anexos.

“Con estas instalaciones, la Escuela Superior de Música se fortalece, se adapta a las necesidades actuales y se ratifica como una institución indispensable para la vida social y cultural de nuestro estado”, señaló el Mandatario estatal, al agregar que con esta obra se confirma el gran compromiso por fortalecer la infraestructura de esta máxima casa de estudios.

Agradeció la anfitrionía y el trabajo coordinado durante su Administración, del rector Salvador Hernández: “A él, a su equipo de trabajo, muchas gracias, y además muchas felicidades por este logro más”, expresó.

Dijo que el sector educativo y la máxima casa de estudios han sido fundamentales en la estabilidad y en el equilibrio que ha mostrado Coahuila en todos los aspectos.

“Tengo mucho qué agradecer a la UAdeC; ha crecido, tiene presencia directa en 20 municipios de Coahuila y año tras año suma más acreditaciones nacionales y reconocimientos oficiales en sus programas institucionales”, mencionó.

Riquelme Solís recordó que durante 38 años esta escuela se ha consolidado como centro de estudio y semillero de artistas, y que entre sus egresados destacan integrantes y directores de agrupaciones como la Filarmónica del Desierto, de la Banda del Estado y de las Compañías de Ópera de Saltillo y de México.

Asimismo, destacó que numerosas generaciones han pasado por sus aulas, esperando pacientemente contar con las condiciones adecuadas para sus actividades académicas: “Y estas instalaciones se suman a importantes obras que hemos visto construir y que en conjunto hemos realizado inversiones importantes con la UAdeC”.

“La comunidad universitaria, la comunidad cultural, tienen todo mi reconocimiento y agradecimiento, fueron parte emblemática del equilibrio que marcó estos seis años en mi Administración”.

El gobernador Miguel Riquelme reiteró que hasta el último día de su Gobierno estará trabajando plenamente para mantener tranquila y en paz a esta entidad que nos ha dado mucho.

En su mensaje, el rector Salvador Hernández Vélez agradeció a Miguel Riquelme, pues durante su gestión al frente del Ejecutivo Estatal ha respaldado el quehacer universitario de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila, y en los momentos más difíciles y complicados ahí ha estado su apoyo.

“También, sin duda, su compromiso con la cultura es uno de los factores que le permiten tener un estado seguro y en calma”, abundó.

Hernández Vélez agregó que con la entrega de esta magna obra se respalda el quehacer educativo que por 38 años viene realizando la Escuela Superior de Música de la UAdeC, y reconoció su agradecimiento a la labor de impulsar a este gran proyecto al maestro Santiago Chío Zulaica.

El Director de la Escuela Superior de Música, Juan Antonio Espericueta García, reiteró el agradecimiento de todos quienes son parte de esta institución, al gobernador Miguel Riquelme y al rector Salvador Hernández, porque sin apoyo todas sus metas no serían posibles.

Acompañaron al Gobernador en el presídium, además, Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura; Ramiro Durán García, Alcalde de Arteaga, y Paulette Seseñas Vázquez, Coordinadora de Administración Patrimonial y de Servicios.