Un aniversario diferente; así celebraron en Aurrerá

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A las afueras de la Sucursal Bodega Aurrerá, inmueble que terminó totalmente colapsado el pasado domingo al ser consumido por el fuego, celebraron los empleados el 16 aniversario de dicho establecimiento.

A comparación de otros años, hoy no hubo ofertas, tampoco mucha algarabía y los ausentes fueron los clientes quienes con tristeza las primeras horas del domingo pasado observaban cómo la empresa se venía abajo.

“No llores Janeth le dice una de las empleadas a su compañera al encontrarse los trabajadores sobre la cera de enfrente al edificio destruido en la calle Socorro entre Morelos y Presidente Juárez”.

En tanto se escuchan las mañanitas entonadas por los empleados algunos otros posteaban en redes “Nos levantaremos desde abajo y regresaremos más fuertes que nunca, porque solos Team Mi Bodega Múzquiz”.

“Hoy nuestra tienda cumpliría 16 años de que abrió sus puertas en Múzquiz, Coahuila, no lo estaremos festejando como quisiéramos, pero el estar unidos como empleados como compañeros y familia es más que suficiente”, expresaron.