Vacían vivienda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Los ladrones continúan cometiendo robos en viviendas y ahora al menos un delincuente ingresó a una casa mientras los habitantes dormían, para apoderarse de objetos de valor de más de 80 mil pesos.

La fuente indicó que el robo fue efectuado la madrugada del domingo, por tal motivo acudió a presentar la denuncia correspondiente, indicando que se reportó en ese mismo rato el hurto a las autoridades, en el domicilio ubicado en la colonia Las Aves en calle Pavorreal.

Sin embargo, el caso fue manejado con hermetismo y trascendió hasta el día de ayer que el mismo propietario de la vivienda acudió a presentar la denuncia y dio a conocer los hechos, quien indicó que los hechos fueron en la madrugada del domingo aproximadamente a las 03:00 horas, escuchó ruidos en la casa, pero no les prestó atención.

Horas después, al revisar las habitaciones, detectó desorden en una de ellas y que había sido robado un reloj Cartier que fue valorado por el afectado en 40 mil pesos, añadió la fuente, quien pidió no emitir sus generales por seguridad personal, indicando solo llamarse Emiliano.

Según la información aportada, el afectado también aseguró que robaron una laptop con un valor de 10 mil pesos y una cruz, de la cual no se especificó el material con el que está hecha, que vale 20 mil pesos.

Para recabar información y evidencias, acudieron elementos de la Policía Municipal y personal de la Ministerial, además de peritos de la Procuraduría Estatal, mimas que establecieron que el domicilio no cuenta con alarmas ni con cámaras de seguridad.