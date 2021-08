Vende chile piquín y así sale adelante

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La necesidad nos obliga a ir en busca de la pizca del tan famoso chile piquín, expresó Don Fidel Chávez, quien a sus 58 años de edad dice, "fui minero durante 15 años, ahora, que no puedo trabajar bajo la tierra soy bolero y para poder llevar un poco más de sustento económico a mi hogar, me adentro en la sierra Santa Rosa en busca de esta planta que da el tan famoso chile de monte".

A sus 58 años de edad el lustrador de calzado ubicado en la plaza Hidalgo menciona que ha sabido de gente que muere en la serranía por insolación, porque se extravían al no conocer los lugares por donde caminan o bien al ser atacados por reptiles (víboras de cascabel), arácnidos y hasta felinos, en mi caso, expresa, "gracias a Dios nunca he resultado herido por algún animal pero sí me ha tocado ver a conocidos que son víctimas de ello".

Señala que para encontrar los arbustos de 0.5 a 2 metros que dan dicho fruto, tiene que caminar kilómetros de distancia por ejemplo después de llegar al paraje Los Pintos camina hasta 2 horas seguidas para llegar a los cañones de la sierra e iniciar la búsqueda y pisca.

"Los adultos mayores tenemos que encontrar otra manera de reunir dinero pues no vivimos únicamente de las pensiones por eso emprendemos oficios como en mi caso siendo bolero aquí en la plaza de la zona centro del Pueblo Mágico de Múzquiz donde los recursos obtenidos en estos momentos son muy pocos dado a la pandemia por el COVID-19 que nos ha pegado muy fuerte".

Mencionó que es Dios quien envía estas bendiciones como la lluvia, para que la gente se ayude, pues si hay precipitaciones pluviales buenas, hay fruto, agregando que el chile piquín se está dando en esta temporada un poco más cerca de Melchor Múzquiz y en los llanos.

Dice que el año pasado le tocó ir hasta los cañones de la sierra entre Los Gatullos, lo cual es difícil por eso siempre acude acompañado de uno de sus hermanos y uno de sus hijos ya que es muy peligro acudir una sola persona a realizar esta labor.

La rutina que tenemos los pizcadores, es irnos desde temprana hora a la sierra, allá duramos hasta 3 días, 24 horas lo dedicamos a la pizca, reuniendo hasta tres costales de arbustos con las Bayas, posteriormente hay que llegar a nuestros hogares y comenzar a desprender el chile de las ramas.

Comentó que aún hay escasés de chile por eso, una bolsa pequeña tiene un costo de 30 pesos, sin embargo, cuando hay mucho en la serranía, bajamos el precio hasta 15 pesos.

Señaló que a un kilo de chile le saca 13 o 14 bolsitas las cuales vende en 30 pesos.

Otra situación a la que nos enfrentamos es a que en ocasiones, la gente "Regatea", es decir quieren que les dejemos las bolsas de chile a menor precio pero deben ser conscientes del trabajo que se realiza para tener este producto a la venta.

"Yo sé lo que sufrimos o padecemos quienes nos dedicamos a esto para poder traer de la sierra el chile piquín, también entiendo que ante la pandemia todos tenemos necesidades pero entre toda la ciudadanía podemos ayudarnos", comentó.

Don Fidel enfermó de una infección en uno de sus pulmones, luego de trabajar durante 15 años en las minas, posteriormente estuvo un tiempo sin laborar, al recuperarse poco a poco mediante un proceso lento, logró ponerse en pie y emprendió el oficio como lustrador de calzado, oficio que le deja grandes satisfacciones pues lleva el sustento a su hogar de forma honrada.

Dice tener 4 hijos, ellos le ayudan también económicamente, pero añade, "si me sale un trabajito extra limpiando un jardín, lo hago para poder sacar un poquito más y todo esto gracias a Dios que nos manda bendiciones para que nosotros nos ayudemos".

Cabe señalar, recientemente una persona murió en la sierra en busca de este fruto, su nombre era Don Inocencio Rocha, a quien cariñosamente los pobladores de esta ciudad le llamaban "Chencho".

El, se adentró en la sierra, terminó extraviado y, a pesar de la intensa búsqueda por su rescate, no fue localizado con vida, murió en busca del fruto que para muchos es rentable pues les deja grandes ganancias, pero, en el caso de otras personas, señalan es mejor comprarlo que arriesgarse a la pizca.

EL FRUTO

El chile piquín o chile amashito, es un cultivo muy picante, originario del estado mexicano de Tabasco pero también de la Región Carbonífera, utilizándolo para la elaboración de salsas o como complemento de otros muchos platillos.

También es llamado chile pequín, chile petín o chiltepe en Guatemala y El Salvador; chile congo en Nicaragua y el Norte de Costa Rica; chile mosquito o mashito por los indígenas chontales de Tabasco; chilpaya en Veracruz, max iik en Yucarán y chile piquín en la Huasteca Potosína así como Ají del Monte en Santiago del Estero, Argentina.

Son plantas perennes, herbáceas o tipo arbusto, con un solo tallo y muchas ramas ascendente y extendidas; tallos verdes, castillados, pubescentes con pelos incurvados de 0.4 mm de largo o casi lisos. Hojas solitarias o en pares, lanceoladas a ovadas, de 2 a 8 cm de largo, 1-3 cm de ancho.

Es una baya, de 8-10 mm de largo, 5-8 mm de ancho, de gran variabilidad de formas, que pueden ser redondos, ovalados, cónicos y alargados, pero todos son pequeños, de diferentes tonos de verde en estado inmaduro, pero de color rojo intenso y brillante al madurar, crecen en posición vertical y son de pedúnculo alargado.

La planta es muy rentable, pues produce una gran cantidad de frutos la mayor parte del año. Generalmente se recolecta en estado silvestre cuando aún presenta una maduración incompleta, en caso de ser usado para la venta, o se recolecta en estado maduro para el autoconsumo. Es común que en la zona rural forme parte del huerto familiar, junto con otras plantas de uso común en varios estados.

Estos chiles son muy picantes, por lo general de 7 a 8 veces más que el chile jalapeño.

Se encuentra desde el Sur de los Estados Unidos, prácticamente todo México, Centroamérica las Antillas y la parte Norte de Sudamérica.

Contra lo que pudiera pensarse por su amplia difusión y utilización, no es México donde se le produce en mayor cantidad; de hecho México es el sexto productor a nivel mundial, detrás de países como China, España, Turquía, Nigeria y la India.

Se localiza, desde el nivel del mar, hasta los 1300 m. En los tipos de vegetación donde se le puede localizar son; selva alta perennifolia y sub perennifolia, selva baja caducifolia, bosque caducifolio y de manera general en vegetación secundaria derivada de éstos.

Las poblaciones de chile silvestre se distribuyen ampliamente por todo el territorio mexicano. Es posible encontrarlas en sitios no perturbados de la selva baja caducifolia, así como a orillas de los caminos, en huertos, potreros y bajo la vegetación remanente a orillas de los campos de cultivo.

La temperatura diaria para su crecimiento y desarrollo es de 18-30 °C, con un rango nocturno de 15 a 21 °C, él rango mínimo para su germinación y crecimiento de la plántula es de 15 °C. Las condiciones necesarias para su desarrollo son bajo sombra o semisombra, una baja luminosidad, suelo poco profundo. Su altura, ramificación y sistema radical se incrementa si la luminosidad es baja.