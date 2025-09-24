Auxilio a Conductor de Nissan Tras Salida de Camino

MINERAL DE RANCHERÍAS, COAH.- Elementos de Seguridad y Protección Civil brindaron auxilio al conductor de un vehículo Nissan que sufrió una salida de camino sobre la carretera estatal número 22, en el tramo Rancherías-El Sauz. Dicho incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

El automóvil involucrado, un Nissan de color guindo, quedó fuera de la cinta asfáltica entre la maleza, tras perder el control por causas aún no determinadas.

'Afortunadamente, el conductor no presentó lesiones', según informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, quien acudió como primer respondiente al lugar del accidente y verificó el estado de salud del tripulante.

Guajardo Loo destacó que, pese al impacto y la posición del vehículo, no fue necesario trasladar al conductor a un centro médico, ya que se encontraba en condiciones estables.

Los elementos de Protección Civil procedieron a asegurar el área y verificar que no existiera riesgo para otros automovilistas. Mientras tanto, los oficiales preventivos recabaron datos para el Informe Policial Homologado, tomando finalmente el control de la situación, elementos de la Policía Civil de Coahuila.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones al transitar por este tramo carretero, especialmente en condiciones de poca visibilidad.