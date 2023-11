Vino a la carbonífera a conocer a su madre

NUEVA ROSITA, COAH. Todo un drama está viviendo la señora Dora Luz Moreno Díaz al desconocer el paradero de su hija adoptiva Juana María Luisa Juárez de 27 años de edad quien es discapacidad y de su nieta de cinco años de edad.

Juana María vino a esta Localidad a conocer a su madre biológica María Teresa Gómez desde hace algunas semanas y ya no regresó a su domicilio ubicado en la ciudad de Monclova, hace un par de días Dora Luz llegó al domicilio donde se hospedarían para buscarla sin embargo no las encontró.

Explicó la entrevistada que María Teresa le indicó que madre e hija no querían regresar a su lado a Monclova y que desconocía el paradero de ambas, fueron las propias vecinas quienes le manifestaron que Juana María se encontraba en un anexo para mujeres por ser adicta al cristal.

"Mi hija es sordo muda, Tere me la regaló cuando tenía diez meses de nacida recuerdo muy bien la fecha cuando mija llegó a mi hogar fue el 23 de Noviembre de 1996, siempre fue una muchacha sana y me sorprendió cuando las vecinas de Tere me dijeron que era drogadicta, no lo puedo creer estoy devastada con esta noticia y lo malo es que no sé dónde está mi nieta".

Dora Luz Moreno Díaz, dijo sentirse muy preocupada por la situación de su hija y su nieta, por lo que dijeron las vecinas que su propia madre biológica la prostituyó y sus medios hermanos la enviciaron al cristal ya que son adictos, mientras que la niña era maltratada por esa familia.

" Dónde están mis hijas" dijo la angustiada madre que está desesperada por no saber el paradero de ellas desde hace algunas semanas, así mismo dijo ignorar donde se encuentra anexada y además desea saber el paradero de su nieta, " Tere quiere la tarjeta del Bienestar de mi hija discapacitada y a cambio me dirá dónde se encuentra". Dijo la entrevistada.