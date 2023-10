Vive neorrositense guerra en Israel

NUEVA ROSITA, COAH. Lorena Cecilia Sesatty Sáenz perteneciente a la congregación religiosa de las Misioneras Combonianas que se ubica en tierra santa de Jerusalén resiste los embates de la guerra que se registra con Palestina.

Lorena Cecilia Sesatty Sáenz originaria de Nueva Rosita, hija de la doctora Lorena Patricia Sáenz Menchaca y del Ingeniero Jaime Sesatty Flores radica en Jerusalén desde hace diez años en la congregación religiosa de las Misioneras Combonianas que se ubica en la frontera entre Israel y Alazaria pueblo Palestino.

Sus padres sumamente preocupados por la guerra que se vive entre Jerusalén y Palestina al igual que toda la familia y conocidos se sumaron a una cadena de oración para que este enfrentamiento termine y que no siga muriendo gente inocente principalmente los niños que sufren los embates de este cruel y sangrienta guerra que guardan las dos naciones.

Los familiares de Lorena dijeron que se encuentra bien debido a que Gaza donde es el conflicto y donde se ubica Hamas esta lejos del lugar sin embargo las fuertes detonaciones por el bombardeo las estremece y piden clemencia a Dios por que no sabe lo que les espera durante las próximas horas.

Elvia Zayas Venegas, amiga de la familia dijo que viajo recientemente a Jerusalén y que este conflicto no es nuevo, constantemente arrojaban bombas molotov a la congregación pero como es un patio muy grande no causaba efectos desastrosos, " Lorenita pertenece a un voluntariado que está haciendo en una escuela llamada Terra Santa, y debido a esta situación suspendieron actividades por lo tanto los estudios se hacen en línea".

" Ayer me comunique con Lorenita y me dijo que estaban atendiendo a un grupo de Italianos que ya no pudieron salir de Jerusalén para regresar a su País, las Misioneras Combonianas les dieron alojamiento y comida hasta que puedan regresar a su tierra natal."

Explicó Zayas Venegas que las Misioneras Combonianas son profesionistas que buscan servir a Dios y al pueblo a donde las envían para realizar sus servicios ayudando a la más necesitado, detalló que Lorena Cecilia es egresada de la Universidad de Nuevo León en la carrera de psicología que ejerce con la comunidad de Jerusalén.

Por último la entrevistada pidió a la comunidad a que este próximo 17 de Octubre se unan en una cadena de oración que se llevará a cabo a nivel mundial para pedir a Dios que termine la guerra y que no se unan más Países a este conflicto, serán en las iglesias donde se reunirán las familias a clamar por la paz del mundo.