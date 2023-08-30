Vuelve cubrebocas a Hospital del IMSS

NUEVA ROSITA, COAH. La clínica 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social, retomó las medidas de prevención contra el covid-19, desde ayer pacientes y personal de la clínica deberá de portar el cubrebocas que tiempo atrás ya no se requería para el ingreso del hospital.

Extraoficialmente Trascendió que por lo menos se han detectado diez casos de covid-19 en la clínica 24 del seguro social, por tal motivo se vuelven a tomar las medidas sanitarias para evitar el contagio entre los pacientes, sin embargo esta información no fue confirmada.

De los diez supuestos casos detectados tres pacientes se encuentran hospitalizados, por tal motivo se vuelve a implementar el uso del cubrebocas para todo el personal que labora en dicha institución y pacientes que acuden a consulta los mismos que ya se habían relajado por algunos meses en que disminuyeron considerablemente los casos de covid-19.

Desde ayer se comenzó a notificar a los pacientes que acuden a consulta que deberán de utilizar el cubrebocas, en caso de que no lo porten el personal de vigilancia deberá de entregarlos para su propia seguridad.

Instituciones médicas esperan un nuevo repunte de casos de covid-19, debido a que familias se fueron a vacacionar descuidando las medidas sanitarias para evitar contagios a su regreso.