Floristas enfrentan bajas ventas y apuestan al Día de Muertos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Las ventas de flores han caído de forma considerable en los últimos meses, y los comerciantes del ramo ven en el próximo 2 de noviembre, Día de Muertos, su última oportunidad del año para recuperarse económicamente.

Gustavo Vargas, florista del municipio, señaló que la situación ha estado "muy calmada" durante todo el año, con bajas ventas y menor movimiento que en temporadas anteriores. "Ahorita estamos en espera de lo de noviembre, a ver qué tal. Ese mes es la última fecha buena que tenemos en el año", comentó.

Explicó que, ante la incertidumbre económica, tanto él como otros comerciantes optaron por comprar menos mercancía que el año pasado, ya que temen quedarse con producto sin vender. "Sí, de hecho se compró menos. La gente ahorita compra lo que puede, lo más sencillo", dijo.

En cuanto a los precios, Vargas indicó que se han mantenido casi iguales, con arreglos que van desde los 100 hasta los 500 pesos, buscando adaptarse al bolsillo de los clientes y de esta forma poder obtener buenas ganancias.

De esta forma y a pesar de las dificultades, los floristas mantienen la esperanza de que el Día de Muertos reactive las ventas. "Todo depende de cómo se preste la gente, pero confiamos en que noviembre nos ayude a cerrar el año un poquito mejor", expresó.