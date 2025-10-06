Presentarán implicados en agresión a joven padre de familia ante juez

SABINAS, COAH.- Ante un juez de control del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral, serán presentados la tarde de este lunes, los implicados en la agresión contra el joven padre de familia Brayan David Orta de 20 años de edad, quien se debatió entre la vida y la muerte el pasado fin de semana al recibir 8 puñaladas en diferentes partes del cuerpo.

Los agresores forman parte de la pandilla "Los Esparza" del barrio La Nogalera, individuos que, durante la madrugada del pasado sábado, al interceptar a la víctima, le dieron alcance cuando este salía de un evento social para dirigirse a su hogar, expresaron familiares del afectado.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Piedra. Brayan resultó con perforación de hígado y una arteria, además de múltiples lesiones en extremidades superiores, tórax y exposición de viseras, entrando en paro cardiaco.

Los presuntos, cinco varones, fueron detenidos rápidamente por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, turnados a la Agencia Investigadora del Ministerio Público del Fuero Común donde se inició la apertura de una carpeta de investigación por las lesiones de muerte inferidas al joven muzquense y, posteriormente, judicializados ante el Órgano Jurisdiccional.

Mientras tanto, el afectado convalece en un hospital privado de la ciudad de Nueva Rosita; los gastos médicos ascienden a más de 150 mil pesos, informó su familia, quienes esperan se haga justicia tras estos hechos.