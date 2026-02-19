Banco de Alimentos de Saltillo entrega alimentos a familias en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Con la finalidad de contribuir a la alimentación de familias que atraviesan por complicaciones económicas, el Banco de Alimentos de Saltillo continúa llevando apoyos alimentarios a diversos sectores de Ramos Arizpe mediante brigadas constantes.

La organización, informó que las entregas se realizan cuatro días a la semana: lunes, miércoles, jueves y sábado, fechas en las que distribuyen productos esenciales para el sustento diario de cientos de hogares.

Entre los artículos que forman parte de los paquetes se encuentran frutas y verduras frescas, así como productos de la canasta básica como frijol, arroz, pasta, harina de trigo, lentejas, azúcar, aceite, leche en polvo, café, atún, sardinas, cereales y galletas, buscando complementar la dieta de las familias beneficiadas.

Entregas de alimentos en Ramos Arizpe

En esta ocasión, la brigada llegó hasta la colonia Manantiales del Valle, al oriente de la ciudad, donde con apoyo de un camión se realizó la entrega directa de los alimentos a las personas previamente registradas en el programa.

Beneficiarios del programa

Personal de la agrupación destacó que, en promedio, más de mil 300 personas resultan beneficiadas cada semana durante las visitas a Ramos Arizpe, lo que evidencia la relevancia de este esfuerzo solidario en el municipio.