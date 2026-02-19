Tupy Ramos Arizpe: Empleados piden mejoras tras muerte de compañero

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Luego del lamentable fallecimiento de un trabajador al interior de la empresa Tupy, ubicada en este municipio, empleados de la planta han comenzado a alzar la voz para señalar presuntas deficiencias en las condiciones de seguridad dentro del complejo industrial.

Como se informó oportunamente, el accidente ocurrió al interior de la empresa situada en el corredor industrial de Ramos Arizpe, donde el trabajador perdió la vida tras quedar prensado en el área de labores. El hecho generó consternación entre sus compañeros y encendió nuevamente el debate sobre los protocolos de seguridad en la industria.

De manera extraoficial, trabajadores aseguraron que no siempre cuentan con el equipo adecuado ni con supervisión constante en ciertas áreas de riesgo, lo que —afirman— los mantiene en una situación de vulnerabilidad mientras desempeñan sus actividades diarias.

"Entramos a trabajar con la esperanza de regresar a casa con nuestras familias. Nadie debería perder la vida por falta de medidas preventivas", expresó uno de los empleados, quien pidió omitir su identidad por temor a represalias.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un posicionamiento público adicional sobre los señalamientos realizados por el personal, mientras que autoridades laborales deberán determinar si existieron omisiones en materia de seguridad industrial.

El fallecimiento ha generado inquietud entre la plantilla laboral, quienes piden que se revisen y refuercen los protocolos para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.