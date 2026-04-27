Autoridades clausuran zoológico en Arteaga por maltrato y abandono

ARTEAGA, COAHUILA.– Un escenario de abandono, sufrimiento y posible ilegalidad fue descubierto en un predio utilizado como supuesto zoológico, donde autoridades estatales constataron maltrato generalizado en todos los animales, algunos de ellos especies exóticas que no deberían encontrarse en ese lugar.

La intervención se realizó tras una denuncia recibida semanas atrás ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente en Coahuila. De acuerdo con la titular de la dependencia, Elvira Rodríguez Márquez, al acudir al sitio se confirmó que los animales permanecen en condiciones alarmantes.

"Es muy lamentable. No hay uno que se salve. Todos están sin agua, sin comida, y en condiciones evidentes de maltrato", declaró.

Acciones de la autoridad

Durante la inspección, en el Ranchito Safari, autoridades detectaron que el lugar ni siquiera cuenta con servicio de agua, por lo que los animales dependen de que se les lleve el líquido desde el exterior.

Al cuestionar si hubo comunicación con la dueña del lugar se informó sobre la negativa a presentarse, identificarse o recibir notificaciones oficiales, lo que complica el proceso administrativo.

Ante esta situación, se procedió a la clausura del lugar, permitiendo únicamente el acceso controlado para que los animales puedan recibir alimento y agua mientras se define su situación legal y sanitaria.

Especies exóticas y posibles delitos federales

Por su parte, el diputado local Jorge Arturo Valdés Flores señaló que el hallazgo es aún más grave debido a la presencia de animales que requieren permisos federales y condiciones especiales de resguardo.

Entre los ejemplares identificados se encuentran: una leona, un tigre, un águila con un ala lesionada, jabalíes, posibles borregos cimarrones, lobos canadienses, entre otros ejemplares.

"Estamos ante una posible flagrancia de delito. No solo es maltrato, también hay que investigar de dónde salieron estos animales y si cuentan con los permisos correspondientes", advirtió.

El legislador reconoció que, aunque el Estado puede actuar en materia de maltrato, la intervención para el aseguramiento de fauna silvestre corresponde a instancias federales, como la Profepa.

Las autoridades informaron que ya se prepara un oficio formal dirigido a la Profepa, para que atraiga el caso y determine el destino de los animales, así como las posibles responsabilidades legales de los propietarios.

Mientras tanto, elementos de la Policía Municipal realizarán rondines de vigilancia, y el personal de inspección continúa levantando el acta para determinar el número exacto de ejemplares afectados.

También participa la Secretaría de Medio Ambiente del estado, a través del área de bienestar animal, para evaluar las condiciones de salud de los animales y coordinar acciones.

Posibles sanciones

La Procuraduría adelantó que se aplicarán sanciones económicas y administrativas, dependiendo de los resultados de la inspección, sin descartar que el caso pueda escalar a instancias federales por la posible comisión de delitos ambientales.