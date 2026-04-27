Castaños: Yesica Sifuentes mejora el Parque Santa Cecilia

CASTAÑOS, COAHUILA. – Como parte del compromiso permanente con el cuidado del entorno y la recuperación de espacios públicos, el Gobierno Municipal de Castaños llevó a cabo una nueva jornada de mejoramiento en el Parque Santa Cecilia, dando continuidad a trabajos previamente realizados en este emblemático lugar.

Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal de distintas áreas municipales retomó las labores de limpieza y rehabilitación en este espacio, considerado uno de los más representativos para las familias castañenses.

Es importante destacar que estas acciones no son aisladas, sino que forman parte de un esfuerzo continuo. Con anterioridad, ya se habían desarrollado jornadas de limpieza integral, trabajos de rehabilitación general e incluso campañas de recuperación del área, sentando las bases para la recuperación de este espacio, entre ellas una campaña de reforestación en este mismo parque, contribuyendo a la regeneración de sus áreas verdes y al fortalecimiento del equilibrio ambiental.

Estas labores buscan mejorar las condiciones del parque, reconociendo su valor en la vida social del municipio, ya que representa un punto de encuentro donde muchas familias han construido recuerdos y momentos significativos.

Las autoridades municipales informaron que los trabajos continuarán de manera constante, con el objetivo de que el Parque Santa Cecilia se mantenga en las mejores condiciones.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reiteró que su administración mantiene un firme compromiso con la ciudadanía y con la preservación de los espacios naturales, destacando que el rescate de áreas públicas no solo mejora la imagen urbana, sino que también fortalece el tejido social y promueve una mejor calidad de vida para todas las familias.

Finalmente, se destacó que a través del trabajo en equipo, la participación ciudadana y la unidad, se continuará avanzando en la recuperación y dignificación de espacios públicos que contribuyan al bienestar común.