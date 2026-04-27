Javier Díaz y Luly López relanzan Amor en Movimiento en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González y su esposa Luly López Naranjo encabezaron el relanzamiento del programa Amor en Movimiento, que ahora, además de beneficiar a la población con aparatos auditivos, lentes, glucómetros y servicios dentales, sumará el servicio de escáner mamario y la entrega de baumanómetros.

Con la presencia del exfutbolista, analista deportivo y comentarista mexicano Francisco "Kikín" Fonseca, el presidente municipal destacó que este programa ha beneficiado a miles de saltillenses.

"Amor en Movimiento es una gran causa que abandera mi esposa Luly López Naranjo desde el DIF Saltillo. Desde el inicio de nuestra administración, ella entendió que no bastaba con brindar servicios, sino que había que acercarlos hasta la gente que más lo necesita. Por eso, ahora el DIF llega hasta las colonias, barrios o ejidos a ofrecerle a nuestra gente servicios de salud con calidad y, sobre todo, con mucho amor", dijo.

Acciones de la autoridad

Javier Díaz mencionó que para ello se trabaja de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de INSPIRA Coahuila, y Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila.

"Amor en Movimiento es uno de los mejores programas de la administración, por eso decidimos relanzarlo este 2026, pero quisimos ir más allá. Además de los servicios que brindamos en nuestra unidad móvil, ahora sumamos el servicio de escáner mamario y la entrega de baumanómetros a personas que padecen alta presión", destacó el alcalde de Saltillo.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, informó que el programa Amor en Movimiento ha realizado a la fecha 128 jornadas, llegando a colonias, barrios y ejidos, así como a 31 escuelas.

Mencionó que se han entregado 5 mil 952 lentes, mil 846 aparatos auditivos, mil 898 servicios dentales y 559 glucómetros, todo totalmente gratuito para quienes más lo necesitan.

"Con este programa decidimos salir a las colonias y comunidades rurales y atender a la gente en su lugar y mejorar así su calidad de vida", señaló Luly López Naranjo.

Impacto en la comunidad

Francisco "Kikín" Fonseca reconoció la dimensión de este programa por todo lo que ofrece y el alcance del mismo.

"Poca gente se preocupa verdaderamente por su gente, como lo hacen Javier Díaz y Luly López; aprovechen estos beneficios, porque en estos tiempos es de reconocer que existan programas que apoyan y, aún más, que lleguen hasta donde está la gente. Disfruten de Amor en Movimiento", destacó el analista deportivo.

Durante el evento protocolario, el alcalde Javier Díaz y su esposa Luly López hicieron entrega a beneficiarios de un aparato auditivo, unos lentes, un glucómetro y un baumanómetro.

A nombre de las y los beneficiarios, Dora Elia Morín Ramírez agradeció al alcalde Javier Díaz y a su esposa Luly López por impulsar este gran programa de Amor en Movimiento.

"Por quienes hemos sido beneficiados, gracias por tomarnos en cuenta, por hacernos sentir respaldados, por su sensibilidad y por todo su apoyo", dijo.

Las autoridades presentes realizaron un recorrido por la unidad móvil de Amor en Movimiento, y previo a ello se llevó a cabo una dinámica con "Kikín" Fonseca en las canchas de soccer del Biblioparque Norte.

Durante el relanzamiento de Amor en Movimiento estuvieron presentes, María del Mar Treviño, diputada local; la regidora Karla Daniela Ramos Macías, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables e Igualdad; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; así como vecinas y vecinos de diversos sectores de Saltillo.