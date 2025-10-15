Trabajador social Humberto Ramos Rodríguez fallece en su domicilio

Arteaga, Coahuila de Zaragoza.— La noche de este martes, autoridades municipales y estatales acudieron a una vivienda ubicada en el cruce de las calles Reforma y Heroico Colegio Militar, en la colonia Ejidal de Arteaga, donde un hombre fue encontrado sin vida.

El fallecido fue identificado como Humberto Ramos Rodríguez, de 51 años, originario de Monclova, quien desde hace varios años residía en este municipio. Se desempeñaba como trabajador social en la Secundaria Técnica No. 23, institución donde era apreciado por su trato amable, su vocación de servicio y su compromiso con la comunidad estudiantil.

De acuerdo con las primeras versiones, la muerte habría ocurrido por causas naturales, aunque serán las autoridades competentes quienes confirmen esta hipótesis una vez concluidos los estudios periciales.

Vecinos del sector relataron que el pasado domingo, Humberto sufrió un desvanecimiento en la vía pública, por lo que fue trasladado a los consultorios municipales, donde recibió atención médica. Tras ser estabilizado, regresó a su domicilio y permaneció en reposo.

Sin embargo, al notar que en los días posteriores no salía de su casa ni respondía a los llamados, algunas personas decidieron verificar su estado. Al ingresar a la vivienda, lo encontraron tendido en el suelo, sin signos vitales, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga confirmaron el deceso y notificaron a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, cuyos peritos realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar la causa exacta de la muerte.

Durante varias horas, la zona permaneció acordonada mientras se efectuaban las labores periciales.