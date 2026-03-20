Fiscalía General del Estado investiga incendio en Monclova que dejó tres víctimas

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado perfila como causa preliminar un posible cortocircuito en el incendio registrado en la colonia Independencia de Monclova, donde murieron dos adultos y un menor de 3 años, aunque aclaró que será el peritaje especializado el que determine oficialmente el origen del siniestro.

El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que el reporte fue recibido alrededor de las 6:45 de la mañana, por lo que al lugar acudieron elementos de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal, quienes al arribar confirmaron el hallazgo de tres personas sin vida al interior del tejabán consumido por el fuego.

Señaló que, con base en los primeros indicios, todo apunta a que el incendio habría iniciado por una falla eléctrica en la vivienda, aunque insistió en que esta hipótesis no es definitiva. Por ello, se giraron instrucciones para que acudiera un perito especializado en incendios, encargado de realizar el levantamiento de indicios y determinar con precisión qué originó la conflagración.

Lazo Chapa agregó que, de manera preliminar, las víctimas serían una pareja de alrededor de 20 años de edad y un niño de 3 años. Los cuerpos ya fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía mantiene abierta la investigación para establecer si se trató de un accidente o de alguna otra causa.