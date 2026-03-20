Morena enfrenta medidas cautelares en Coahuila por uso indebido de imagen

Saltillo, Coahuila.- En sesión celebrada este viernes 20 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza confirmó las medidas impuestas por el Instituto Electoral de Coahuila a Morena por el uso ilegal de la imagen de la Presidenta de la República, así como por la utilización indebida de la imagen personal de sus precandidatos durante la etapa de precampaña.

La resolución dejó en claro que, si bien puede existir propaganda dirigida a militantes y simpatizantes dentro de los procesos internos, ésta no puede rebasar los límites legales ni vulnerar las disposiciones electorales vigentes. En ese sentido, el Tribunal sostuvo firmes las medidas cautelares dictadas previamente por la autoridad administrativa electoral.

Con esta determinación, queda ratificado que Morena incurrió en una estrategia de promoción ilegal al utilizar elementos prohibidos dentro de su precampaña, particularmente al incluir la imagen de la titular del Poder Ejecutivo federal y al dar un uso indebido a la imagen de sus aspirantes.

El fallo representa un nuevo revés para Morena en Coahuila, al confirmarse que la autoridad electoral sí encontró elementos suficientes para frenar una propaganda que excedía el marco permitido por la ley.