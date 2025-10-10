Muerde serpiente de cascabel a un hombre

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un hombre de 49 años resultó lesionado la mañana de este viernes tras ser mordido por una serpiente de cascabel en el ejido Paredón, perteneciente a Ramos Arizpe.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima realizaba labores de campo y amarraba un burro cuando el reptil descendió de un árbol y lo atacó en la mano izquierda.

Sus familiares iniciaron el traslado en un vehículo particular hacia la ciudad, pero al circular por la carretera a Monclova, en el tramo Ojo Caliente–Santa Cruz, fueron interceptados por una ambulancia de Bomberos de Ramos Arizpe que les brindó apoyo inmediato.

El hombre fue trasladado al hospital Ixtlero, donde personal médico le aplicó suero anticrotálico. Su estado de salud fue reportado como estable y permanece bajo observación para descartar complicaciones.

Autoridades reiteraron el llamado a la población rural a extremar precauciones durante las labores en el campo, especialmente en zonas con presencia de serpientes venenosas.