Capacitación para Motociclistas en Saltillo: Programa Rueda por tu Vida

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Subdirección de Tránsito, continúa con el programa de capacitación Rueda por tu Vida, dirigido a motociclistas.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, dijo que la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, es impulsar la participación ciudadana en la prevención de accidentes.

El programa Rueda por tu Vida, comentó, consiste en un taller teórico-práctico en el que se brinda información a los asistentes sobre educación vial, manejo a la defensiva y prevención de accidentes.

Además, cuenta con un circuito cerrado para motos ligeras, con el objetivo de que los participantes mejoren su habilidad al manejar.

El programa Rueda por tu Vida es dirigido por personal de la Subdirección de Tránsito de Saltillo, con apoyo de integrantes de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas y es impartido desde el pasado 13 de septiembre en el Biblioparque Norte, cada sábado a partir de las 9:00 de la mañana.

Zulema Banda informó que en los primeros tres sábados han participado un total de 90 motociclistas, entre trabajadores de diversas empresas, repartidores de aplicación, así como estudiantes.

Dijo que los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través del teléfono 844-414-11-14 de la Policía de Municipal, o vía WhatsApp al 844-290-2179.

SALTILLO, COAHUILA.- La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, a través de la Subdirección de Tránsito, continúa con el programa de capacitación Rueda por tu Vida, dirigido a motociclistas.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, dijo que la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del Comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, es impulsar la participación ciudadana en la prevención de accidentes.

El programa Rueda por tu Vida, comentó, consiste en un taller teórico-práctico en el que se brinda información a los asistentes sobre educación vial, manejo a la defensiva y prevención de accidentes.

Además, cuenta con un circuito cerrado para motos ligeras, con el objetivo de que los participantes mejoren su habilidad al manejar.

El programa Rueda por tu Vida es dirigido por personal de la Subdirección de Tránsito de Saltillo, con apoyo de integrantes de la Federación de Policías y Oficiales Motociclistas y es impartido desde el pasado 13 de septiembre en el Biblioparque Norte, cada sábado a partir de las 9:00 de la mañana.

Zulema Banda informó que en los primeros tres sábados han participado un total de 90 motociclistas, entre trabajadores de diversas empresas, repartidores de aplicación, así como estudiantes.

Dijo que los interesados pueden inscribirse de manera gratuita a través del teléfono 844-414-11-14 de la Policía de Municipal, o vía WhatsApp al 844-290-2179.