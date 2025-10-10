Avanza la Construcción del Sistema Pluvial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones emprendidas por el alcalde Javier Díaz González para ofrecer una mejor ciudad, personal municipal intensifica sus trabajos en la construcción del sistema pluvial sobre Paseo de la Reforma y el cual registra un poco más de 85 por ciento de avance de obra.

Por instrucción del Alcalde y con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este jueves se reforzaron los trabajos en la lateral sur de esta vialidad, que beneficiará de manera directa a las y los vecinos del sector, así como a saltillenses y visitantes que utilizan esta vía para sus traslados diarios; además de las y los miles de estudiantes en la zona.

Estos trabajos constan de la instalación de 7 rejillas pluviales que captarán el agua que anteriormente se estancaba en la zona, para ser canalizada al canal existente sobre el Paseo de la Reforma.

De manera paralela, y con el propósito de prevenir riesgos y proteger la integridad de la población, el Gobierno de Saltillo llevó a cabo acciones de limpieza y mantenimiento en el canal pluvial que atraviesa el fraccionamiento La Herradura, al suroriente de Saltillo.

En este punto, brigadas del programa "Aquí Andamos" retiraron basura, tierra, maleza y materiales que obstruían el cauce natural del agua y que representaban un riesgo para la población del sector.

Estas acciones se realizaron en el tramo que comprende del bulevar Otilio González a la calle Pico de Vega, en el fraccionamiento mencionado.

Atiende Ayuntamiento las peticiones ciudadanas

El alcalde Javier Díaz señaló que mantener los canales y cauces naturales de agua limpios no solo reduce el riesgo de inundaciones, sino que también ayuda a prevenir enfermedades ocasionadas por el estancamiento de agua y protege la infraestructura urbana, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar a toda costa tirar basura y escombro al aire libre.

Sumado a estas acciones, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, trabajaron en el deshierbe, retiro de basura y escombros del arroyo Ceballos que divide la colonia Universidad Pueblo.

Estas acciones realizadas en el tramo que comprende entre las calles Federico Gámez y Jesús Reyes Heroles son parte de la respuesta que el gobierno a cargo de Javier Díaz brinda a la ciudadanía a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se puede reportar algún servicio municipal en la localidad.

Con el propósito de ofrecer espacios limpios y ordenados, además de impulsar el amor a las actividades al aire libre, cuadrillas de "Aquí Andamos" limpiaron y deshierbaron las áreas verdes del Centro Comunitario Lomas del Refugio, al sur de Saltillo.

En este punto, ubicado entre las calles Argentina y Cabo Tres Puntas, las familias gozan ya de espacios ordenados y libres de maleza.