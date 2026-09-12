Muere trailero tras ser atropellado en la carretera 57; otro resultó lesionado

ARTEAGA, COAHUILA. — Un hombre perdió la vida y otro resultó lesionado luego de que ambos fueron atropellados mientras se encontraban a un costado de un tráiler sobre la carretera 57, en el municipio de Arteaga.

El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este sábado, en el kilómetro 229 de dicha vía, en el tramo con dirección hacia Matehuala, a la altura del sector conocido como Las Imágenes.

De acuerdo con los primeros informes, los dos operadores de tractocamión se encontraban fuera de sus unidades realizando labores cuando fueron alcanzados por un vehículo conducido por una mujer, quien habría señalado que no logró percatarse con anticipación de la presencia de los hombres.

Luego del impacto, el automóvil también sufrió daños y la conductora resultó lesionada, por lo que fue atendida por los cuerpos de emergencia que acudieron al sitio.

Paramédicos y elementos de Bomberos de Arteaga, además de personal de CAPUFE, se movilizaron para brindar atención a las personas involucradas en el percance.

Uno de los traileros falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. La víctima fue identificada como José Adalberto Domínguez Chan, de 52 años, originario de Yucatán.

En tanto, Hermilio Ángeles Hernández, de 58 años y procedente de Hidalgo, recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en la ambulancia U-544 para recibir atención médica.

El accidente provocó el cierre temporal de la circulación en el kilómetro 229, mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y recopilaban evidencias para establecer la mecánica del percance.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Será durante las investigaciones cuando se determine con precisión cómo ocurrió el atropellamiento y, en su caso, las responsabilidades legales derivadas del accidente.