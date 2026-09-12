Protección Civil Municipal inspecciona 25 tiendas Oxxo en Frontera

Protección Civil Municipal ha revisado 25 de las 28 tiendas Oxxo que operan en Frontera, como parte de un programa de inspección para verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones de seguridad.

Abraham Palacios Cedillo, director de Protección Civil, informó que únicamente faltan tres establecimientos por revisar para concluir el recorrido en los 28 puntos contemplados.

Hasta el momento, señaló, las inspecciones no han arrojado ninguna eventualidad o problema que requiera una intervención adicional de la dependencia. "Hasta ahorita no ha surgido ninguna eventualidad, ningún problema", indicó.

El funcionario explicó que una vez concluidas las revisiones, y siempre que los establecimientos cumplan con las condiciones requeridas, se otorgará el visto bueno correspondiente para que continúen con sus actividades.

Palacios Cedillo señaló que Protección Civil mantiene vigilancia sobre las condiciones de seguridad de los establecimientos comerciales, con el objetivo de detectar posibles riesgos y prevenir incidentes.

Acciones de la autoridad

La revisión de los tres Oxxo restantes permitirá completar el diagnóstico de los 28 establecimientos contemplados por la autoridad municipal.