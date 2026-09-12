Educación dual en Conalep Frontera: 11 alumnos se capacitan en empresas

El programa de educación dual del Conalep Frontera avanza con 11 alumnos que combinan su formación académica con capacitación directa dentro de tres empresas de la Región Centro, esquema que facilita su incorporación al mercado laboral.

Glenda Suárez, directora del Conalep Frontera, explicó que el modelo permite que los estudiantes adquieran parte de sus conocimientos en las aulas y otra parte directamente en las empresas.

Actualmente son 10 alumnos los que participan en el programa y uno más se incorporará la próxima semana, para llegar a 11 estudiantes. Preciso que no se trata únicamente de prácticas profesionales, sino de un proceso de formación y acompañamiento directo por parte de las empresas.

"Es un coacheo y un acercamiento directo de la empresa para el alumno", explicó.

Los estudiantes acuden determinados días a las empresas, en horarios establecidos, mientras que el resto de la semana continúan con sus clases en el plantel.

Suárez señaló que uno de los objetivos es ampliar el número de empresas participantes para que más estudiantes puedan incorporarse al programa y diversificar las áreas de formación. Actualmente son tres empresas las que participan, pero la directora indicó que buscarán sumar a más compañías de la localidad y la Región Centro.

"Parte de mi meta es incrementar todavía más. Ahorita tenemos nosotros tres empresas", señaló.

La vinculación entre estudiantes y empresas también ha generado oportunidades para que los jóvenes continúen laborando en los mismos centros de trabajo una vez que concluyen sus estudios. De acuerdo con la directora, las estadísticas del plantel indican que la mayoría de los alumnos que participan en este esquema logra quedarse a trabajar en las empresas donde recibió su formación.

Quienes no continúan laborando, explicó, generalmente lo hacen porque optan por continuar sus estudios universitarios. "En ambos casos vamos de gane, tanto las empresas como el alumno", afirmó.

La directora destacó que los egresados del Conalep obtienen tanto el bachillerato como una carrera técnica, lo que amplía sus posibilidades de incorporarse al sector productivo de Frontera y de la Región Centro.

Durante el arranque oficial del semestre 2026-2027, el plantel recibió además mil 457 libros correspondientes a diferentes competencias. El Conalep Frontera cuenta actualmente con una matrícula de 533 alumnos, mientras que el primer semestre concentra a 226 estudiantes inscritos en cuatro especialidades.