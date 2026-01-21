Detenidos en Ramos Arizpe por participación en hechos delictivos

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– Durante los últimos días, corporaciones de seguridad realizaron diversos operativos y rondines de vigilancia en distintos sectores de Ramos Arizpe, lo que derivó en la detención de varias personas por su probable participación en diferentes hechos delictivos.

De acuerdo con información oficial, las acciones se llevaron a cabo como parte de las labores preventivas que se mantienen de manera constante en el municipio, en coordinación con elementos de la Policía del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Acciones de la autoridad

Entre los casos atendidos se encuentra la detención de presuntos responsables del robo con violencia de una motocicleta, la cual fue recuperada por las autoridades. Asimismo, se reportó la detención de personas posiblemente involucradas en el asalto a un operador de quinta rueda, ocurrido en el libramiento norponiente, a la altura del kilómetro 35, en las inmediaciones de la colonia Parajes de los Pinos.

También se registraron detenciones relacionadas con un probable robo a una barbería ubicada en la zona centro de la ciudad, así como por presuntos casos de estafa en tiendas de abarrotes localizadas en colonias del sector poniente.

Las personas aseguradas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente, que será la encargada de determinar su situación legal conforme a lo establecido por la ley.

Detalles confirmados

Autoridades de seguridad señalaron que estos resultados son producto de los patrullajes y operativos que se realizan de manera cotidiana en distintos puntos del municipio, con el fin de atender reportes ciudadanos y prevenir la comisión de delitos.