Jóvenes de Castaños recuperan libertad tras ser acusados

Dos jóvenes dedicados a la actividad de la candelilla, originarios del ejido Acámbaro, en el municipio de Castaños, fueron puestos en libertad luego de que un juez de control determinara no vincularlos a proceso por el delito de posesión de narcóticos, del cual habían sido señalados tras su detención la semana pasada.

La resolución se emitió durante la audiencia de continuación, celebrada en el Centro de Justicia Penal, donde el juez concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar que los jóvenes hubieran cometido el delito que les fue imputado por la autoridad, por lo que se dictó un auto de no vinculación a proceso a su favor.

Los ahora liberados, identificados como Servando "N", de 33 años de edad, y Jhonatan "N", habían sido detenidos durante un operativo de seguridad realizado por autoridades de los tres niveles de gobierno en los límites de Coahuila y Nuevo León, permaneciendo en prisión preventiva mientras se desarrollaba el proceso legal.

Tras la determinación judicial, ambos recuperaron su libertad, cerrando así el procedimiento penal en su contra, mientras que sus familiares reiteraron que los jóvenes se dedican a la actividad de la candelilla, oficio tradicional en la región, y confiaron en que la resolución permita restituir su vida cotidiana tras varios días de incertidumbre legal.